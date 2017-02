Noorderjongerenkoor in Wâlterswâld

WALTERSWALD - in de Gereformeerde kerk aan de Foarwei 29 te Wâlterswâld is zaterdagavond 4 maart een concert van het Noorderjongerenkoor.

Zij zingen psalmen en liederen uit de welbekende bundel van Johannes de Heer. Afwisselend is er samenzang met het koor. Het Noorderjongerenkoor is samengesteld uit jonge mensen uit de omgeving. Sinds kort is Wilbert Magré, bekend van Magré en Magré, dirigent. Het koor wordt op de piano begeleid door Wilbert, tijdens de samenzang zal hij het orgel bespelen.

Ook staat een meditatie van ds. K. Bogerd uit Wâlterswâld op het programma. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst geheel naar Woord en Daad gaat. Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

Ook is er een verkooptafel met onder andere Fair Tradekoffie, postzegels en kaarten. De toegang is gratis. Aanvang 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.