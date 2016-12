Nieuwjaarsduik Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl

FEANWALDEN - Aanstaande zondag is de eerste nieuwjaarsduik van Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl. De duik zal plaatsvinden bij De Hoek, bij de fietsbrug over de Veenwoudsterwalvaart. De duik wordt georganiseerd door de Lodenhelrun, Bootcamp Strong2BFit en Unox.

Het belooft een fantastische duik te worden waar ook prijzen zijn te winnen. Kom origineel verkleed bij je duik. Bij de jeugd bestaat de prijs uit twee bioscoopbonnen. Voor de volwassenen is er overnachting voor twee personen in Scheveningen te winnen. Daarnaast krijgen de deelnemers een Unox-muts.

Bij de nieuwjaarsduik hoort natuurlijk een koek en zopie. Vrijwilligers verkopen nieuwjaarsdag heerlijke warme Chocomel en Unox-snert. Er zijn verwamde kleedruimtes, EHBO en duikers aanwezig.

Kom zoveel mogelijk op de fiets naar De Hoek. Inschrijven kan vanaf 14.00 uur. De start van de duik is 14.30 uur.

Belangrijk om te weten is dat je alleen kunt deelnemen als je een zwemdiploma hebt.

Het dragen van schoeisel is verplicht. Deelname is op eigen risico. Voor de deelname van kinderen moeten ouders tekenen.