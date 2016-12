Muziek uit de jaren 80 en 90 in de Krúswei in Damwâld

DAMWALD - Op zaterdag 10 december is er een gezellige avond voor de hedendaagse jonge gezinnen. Zij kunnen komen dansen op en luisteren naar muziek uit de jaren 80 en 90 in de Krúswei in Damwâld

Uit de jaren tachtig zijn Nirvana en Faithless bekend. In de negentiger jaren werd dat DJ Armin van Buuren. Ook Britney Spears scoorde hits evenals onze Marco Borsato. Bon Jovi met zijn grote hit 'Bed of roses' en vele andere hits en de Belgische groep Clouseau scoorden ook.

Er is een prijs voor de 'best dressed persoon' die gekostumeerd op de disco verschijnt. Wie durft het aan verkleed oin de Krúswei te komen? De disco begint vanaf 20.00 uur. De entree is vijf euro.