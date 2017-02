Mademoiselle Chanel in Badhús



DE WESTEREEN - Het Badhús in De Westereen presenteert na het vorige succes van Doek weer een podiumproductie. Ditmaal treedt Inez Timmer op vrijdagavond 17 februari 2017 op met een solomusical over het leven en werk van mode-ontwerpster Coco Chanel.

Coco Chanel was de eerste vrouwelijke ondernemer die met stijl, tijdloze elegantie, maar ook gewetenloos en met ijzeren discipline een wereldimperium creëerde. Ze wist precies wat ze wilde: het vrouwelijke lichaam haar vrijheid terug geven. Korte metten maken met korsetten en ouderwetse vlechten. Ze creëerde een parfum dat de wereld veroverde, kleedde wereldsterren en presidentsvrouwen. Allemaal uit een diepste verlangen erbij te horen en erkend te worden. Kan grenzeloze ambitie een liefdeloze jeugd compenseren? Haar eenvoudige komaf haalde haar telkens weer in en zo bleef ze gevangen in eindeloze eenzaamheid, die de triomf van haar werk overschaduwde.

Coco Chanel wordt in deze solomusical vertolkt door Inez Timmer, internationale musicalactrice, theatermaakster en zangeres. Ze speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig musicals. In Straatsburg trad ze op met het Metropole orkest en met de musical 'De klokkenluider van Notre Dame' werkte ze in New York. Met haar tour van Mademoiselle Chanel doet ze nu ook De Westereen aan. Datum: vrijdagavond 17 februari 2017. Entree: € 10,00. Deuren open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.