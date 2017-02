Ivoriana Trio in Schierstins met klarinet, piano en fagot

FEANWALDEN – In de intieme 18e-eeuwse zaal van De Schierstins treedt op zondag 19 februari het Ivoriana Trio op. Hanka Clout (klarinet), Marijke Zijlstra (fagot) en Etsuko Oga (piano) brengen werken van Beethoven, Schumann, Saint-Saëns, Brahms en Glinka in het in Feanwâlden gevestigde cultureel en historisch centrum. Het concert begint om 14.30 uur.

Pianotoetsen van ivoor, twee blazers met een riet: dit is het ‘Ivor’iana Trio. De Duitse componist Ludwig van Beethoven componeerde in 1797 een trio dat als bijnaam Gassenhauer Trio kreeg. De compositie is oorspronkelijk geschreven voor cello, maar de luisteraar kan horen dat de fagot een prachtige vervanger is. Het thema van het derde deel is afgeleid van een liedje dat destijds op alle hoeken van de straten gezongen werd. Zo’n liedje heette een Gassenhauer (Gasse =steegje): ,,Ein Lied das auf allen Gassen gesungen wird.’’ Ook spelen de drie NNO-musici Beethovens’ compositie ‘Duo voor klarinet en fagot no. 1’.

Verder horen de bezoekers in dit programma muziek van de componisten Saint-Saëns (‘Fagot-sonate op. 168’), Schumann (Fantasiestücke op. 73), Brahms (‘Klavierstücke op. 118 intermezzo’) en een werk van de componist Glinka. Deze laatste was de eerste Russische componist die volksmuziek in zijn stukken verwerkte. In 1827 componeerde hij het Trio Pathétique. Zoals de naam al doet vermoe-den is het een prachtig romantisch werk dat dit concert vol speelse, meeslepende muziek afsluit.

Wat de musici betreft: Hanka Clout (klarinet) studeerde piano en klarinet en werkt nu als klarinettist en pianist, en als muziekdocent. Ze speelt in het Noord Nederlands Orkest, het Amsterdam Wind Quintet, Het Zwols Collectief en Trio Drie Ooghoogten. Hanka is in juli 2016 op tournee gegaan met orkest De Ontzetting uit Wageningen. In oktober is Hanka op tournee geweest met het Amsterdam Wind Quintet ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan. Tijdens de tournee heeft dit Quintet concerten geven in Warschau, Krakau, Skawina en Poznan. In november heeft Hanka in Wenen het Requiem van Mozart gespeeld. Voor dit jaar staat een tweede China-tournee met het Amsterdam Wind Quintet op de agenda.

Marijke Zijlstra begon op haar tiende met fagot spelen. Ze begon haar fagotstudie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, maar stapte na twee jaar over naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De in Haren wonende musicus studeerde in 2011 af voor de masteropleiding. Marijke is regelmatig vervanger bij diverse orkesten, zoals het Residentie Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamer Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble en het Asko/Schoenberg-ensemble. Marijke maakt net als Hanka Clout deel uit van het Amsterdam Wind Quintet.

Etsuko Oga (1981) is afkomstig uit Japan. Zij studeerde klassieke piano aan het conservatorium in Utrecht (2000-2004) en het Rueil-Malmaison Conservatorium in Parijs (2004-2009). Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van zangers, dansers en instrumentalisten. Sinds haar kinderjaren heeft ze ook dansles gehad en is altijd geïnteresseerd geweest in lichaamsbeweging. Dat bracht haar in de wereld van de yoga. Etsuko mag zich binnenkort yoga-lerares noemen.