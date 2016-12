Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) treedt op in Damwâld

DAMWALD - Op vrijdagavond 9 december is er in de Chr. Gereformeerde Kerk (Hoofdweg) te Damwâld een Advent-zangavond georganiseerd waaraan het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) uit Drachten en omgeving medewerking verleent.

Het IMD staat tijdelijk onder leiding van de bekende koordirigent Wander Mulder uit Emmeloord en de begeleiding is in handen van hun vaste organist Jan Kroeske.

Dhr. Mulder is ruim 50 jaar koordirigent en tevens een begenadigd organist. Voor al zijn verdiensten in de muziek is hij vorig jaar Koninklijk onderscheiden.Het IMD verleend regelmatig medewerking aan kerkdiensten en organiseert vier tot zes concerten per jaar door heel Friesland maar ook daar buiten, vaak gecombineerd met solisten, korpsen en andere muziek/zang en strijkorkesten. Het IMD is regelmatig te beluisteren via radio en TV, en ook zijn er diverse CD’s verkrijgbaar waaronder een Kerst CD en een CD met vooral liederen van Johannes de Heer.

Tijdens de avond in Damwâld treden ook het Sions Jeugd Koor op, onder leiding van Janneke Noomen en het Sions Koor onder leiding van Balt de Vries. Beide koren worden begeleid op het orgel door Tjitske ten Hoven-Ypma.

De meditatie is in handen van Ds. K. Bogerd. Hij zal kort spreken over het thema “Wonderlijk”. Naast dit alles is er natuurlijk ook nog samenzang welke zal worden begeleid op het prachtige van den Heuvel orgel door Pieter Kooistra.



De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte onkosten.