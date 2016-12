Informatie en Aanmelding voor Computerlessen Brugchelencamp

DE WESTEREEN - De meeste computerlessen, die in september gestart zijn, lopen nu ten einde. Dit was de eerste cursusperiode onder de nieuwe naam 'Computerlessen Brugchelencamp'. Gelet op de grote belangstelling voor de verschillende cursussen, kan de organisatie concluderen, dat de goede weg is ingeslagen om samen te werken met Zorgcentrum Brugchelencamp. Dus wordt het al weer tijd om vooruit te kijken naar de maand januari 2017.

Daarom kan men op 10 december van 10.30 uur tot 12.00 uur meer informatie krijgen over het cursusaanbod op de locatie Brugchelencamp en kan men zich meteen aanmelden en alvast kennismaken met de docenten.

Naast de cursussen Basislessen met Windows 10, Internet & Email, Mappenbeheer, Tablet, Fotobewerking en Albelli fotoboek maken zijn er nu ook de lessen op maat.

Dit kan zijn een korte cursus facebook, skype, foto’s van de camera op de PC zetten, werken met een USB stick of inloggen met uw DigiD voor bijvoorbeeld de Zorgverzekeraar of Mijn overheid.

Vaardigheid met de computer, je kunt er in deze tijd niet meer omheen. Iedereen krijgt met internet te maken en is hierdoor aangewezen op de computer. Neem bijvoorbeeld het internetbankieren, het onlineshoppen, maar ook even 'googelen' , hoe de openingstijden van een winkel zijn of even opzoeken welk vogeltje steeds bij je in de achtertuin zit of wat de weersverwachting is.

Bel voor meer informatie met:

Griet Dantuma-Adema tel. 0511- 421286 of Jan Bergsma tel. 0511-441357