Happy New Brass in Damwâld

DAMWALD - Op zaterdag 7 januari begint brassband ‘Ere zij God’ uit Damwâld, onder leiding van Gerben Huizinga, haar muzikale kalenderjaar samen met zanger Gerrit Breteler.

Ondanks de drukke kerstperiode is brassband ‘Ere Zij God’ uit Damwâld druk aan de studie voor het Nieuwjaarsconcert. Het wordt een verfrissend concert en een feest vol herkenning. Het Nieuwjaarsconcert vindt voor de derde keer op rij plaats. Om er weer een bijzondere editie van te maken is dit jaar duizendpoot Gerrit Breteler uitgenodigd. Hij treedt alleen en samen met de brassband op. Dit vindt allemaal plaats in: ‘De Kruisweg’.

Aanvang 20.00 uur. De entree bedraagt € 7,50. Voor de donateurs geldt een korting van € 2,50,- per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Wilt u zeker zijn van een plaats? Kaarten kunnen alvast gereserveerd worden via: erezijgoddamwoude@outlook.com.

Op vrijdag 30 december worden er in Damwâld en omstreken huis aan huis oliebollen verkocht door de leden van brassband.