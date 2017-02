Fotopuzzel speurtocht museum De Sûkerei

DAMWALD - In de voorjaarsvakantie, van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 februari, is openluchtmuseum ‘De Sûkerei’ in Damwâld elke dag geopend van 13.00 tot

17.00 uur.

In het kader van ‘Help Pake en Beppe de vakantie door’ mogen kinderen tot en met twaalf jaar gratis naar binnen onder begeleiding van een betalende volwassene, bijvoorbeeld een pake, beppe, heit, mem, enz.



Thema is ‘Ga mee op reis door de tijd’. Er is een fotopuzzel-speurtocht met foto’s van nu, waarbij je moet uitzoeken hoe het vroeger was. Er zijn leuke prijsjes mee te winnen. Ook zijn er oudhollandse spelletjes en kleurplaten. Openluchtmuseum ‘De Sûkerei’, is aan de Trekwei 8a in Damwâld. (www.desukerei.nl)