Fotoclub Rinsumageast

RINSUMAGEAST - Vanaf 28 maart 2017 komen enthousiaste fotografieliefhebbers uit Rinsumageast e.o. een aantal malen per jaar bijeen in MFC De Beijer. Ze delen een gezamenlijke passie, namelijk de liefde voor fotografie.

Tijdens de clubavond bespreken we een thema en met deze opdracht gaat iedereen aan de slag. Op de volgende clubavond laat iedereen zijn of haar serie zien. Het bespreken van de gemaakte foto’s is leerzaam en vooral inspirerend. Het maakt niet uit met welke camera je fotografeert en ook kennis, ervaring en leeftijd is niet belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Geef je op en kom op 28 maart. Nog vragen, neem dan contact op met Alie Falkena, via telefoonnummer (0511) 42 22 03 of mail. Opgave bijvoorkeur via e-mail: fotoclubrinsumageast@gmail.com. Like (en deel) de facebookpagina fotoclub rinsumageast.