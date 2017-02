Douwe Kootstra praat met muzikale zussen

FEANWALDEN – Femke de Walle is bekend als verslaggever bij Omrop Fryslân en haar zus Elske DeWall als singer-songwriter ook buiten de provincie. Beiden zitten op donderdag 15 februari aan de andere kant van de microfoon in de Schierstins in Feanwâlden.

Daar gaat verteller en auteur Douwe Kootstra vanaf 20.00 uur in gesprek met hen. De meester-gitarist Jordy Wu zorgt voor de muzikale intermezzo’s. Hij treedt vaak op als begeleider, van onder anderen Tet Rozendal (ook afkomstig uit Feanwâlden). Hij is gitarist bij de ‘uptempo’ indiepopgroep Mundo Park.

Zie verder www.schierstins.nl. Inlichtingen: 0511-472937 of info@schierstins.nl.