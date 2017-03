‘De Mattheüs volgens Henk’

FEANWALDEN - In de theatrale muziekvoorstelling ‘De Mattheüs volgens Henk’ bieden twee musici, een verteller-zanger en een videokunstenaar een eigenzinnige versie van Bach’s beroemde Mattheüs Passion. De voorstelling is op zaterdag 8 april – de dag voor Palmpasen – voor het eerst te zien in Friesland, namelijk in de Schierstins in Feanwâlden. De aanvang is 20.00 uur.

Iedereen denkt de Mattheüs van Johann Sebastian Bach te kennen, maar weinigen zullen de altviool- en baspartij ooit los gehoord hebben; en juist in deze 'ondergeschoven' partijen herken je de Meester! In de ‘Mattheüs volgens Henk’ biedt Henk Zwart in vogelvlucht, en op humoristische wijze, een nieuw perspectief op dit uitzonderlijke meesterwerk met de altviool en contrabas in de hoofdrol. Kenners van dit meesterwerk worden nieuwe inzichten geboden. En nieuwe luisteraars, voor wie deze compositie een groot mysterie is, krijgen globale richtlijnen.

Henk Zwart, bekend van Suver Nuver, zorgt zelf voor de zang en de vertelling. Voor de zangpartijen maakt hij gebruik van de hertaling van Jan Rot. De originele orkestpartijen van Bach worden gespeeld door Saskia Meijs (altviool) en Marko Bonarius (contrabas). Video-kunstenaar/ VJ Martijn Grootendorst zorgt voor een decor met verhelderende en betoverende visuals. De voorstelling duurt zestig minuten.