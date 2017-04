De Kast en Vandenberg’s Moonkings op FreezeForze

DE WESTEREEN - Recreatiepark 'It Sylersplak' in De Westereen is zaterdag 8 juli opnieuw het decor van het zomerse festival FreezeForze Beach Fest. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar besluit de organisatie te gaan voor wederom een festival van formaat met diverse muziekstromingen.

Uniek is dat de oorspronkelijk uit De Westereen afkomstige band De Kast het album Niets te Verliezen, eenmalig, integraal gaat spelen. De plaat die onlangs twintig jaar werd, is het best verkochte Friese popalbum. Dit eenmalige project zal voor de band en hun fans iets heel bijzonders worden.

Vandenberg’s Moonkings sluiten het festival af met eigen werk en nummers van Whitesnake en Vandenberg, uit de periode dat Adje Vandenberg in deze bands speelde en mee componeerde. Andere namen op het festival zijn voormalig Go Back to the Zoo leden St Tropez, Def Americans, Hardcore pioniers No Turning Back, Tess and her Highway Patrol en de regionale helden van All Over Again. Verder zijn er DJ’s, meerdere areas en lounge- gedeeltes.

De toegangspoorten van het festival gaan open om 13.00 uur open en de locatie is gemakkelijk te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer. Voor meer informatie kan de website, http://www.freezeforze.nl, of de Facebook-pagina worden bezocht.