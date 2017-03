Concert Adri de Boer en twee Feanwâldsters

FEANWALDEN – De bekende Friese troubadour Adri de Boer treedt zaterdag 18 maart samen op met zangeres Janneke de Boer en toetseniste Lise-Marije Meijer in De Schierstins. Voor de laatste twee is het een thuiswedstrijd in Feanwâlden. Het concert met onder andere zang, gitaar en keyboard en met de naam Maitiidskonsert begint om 20.00 uur.

Adri de Boer is een Friestalige troubadour ten voeten uit. De hartverwarmende luisterliedjes van de singer-songwriter raken een gevoelige snaar. Zijn Friestalige programma omvat prachtige luisterliedjes, door hem begeleid op gitaar of piano. Ingetogen en dan weer uitbundig.

De in Hijum opgegroeide zangeres Janneke de Boer stond al vroeg op het toneel; ze speelde jaren bij toneelvereniging Us Nocht. In 2010 begon ze als zangeres bij de gospelband Chosen in haar huidige woonplaats Feanwâlden. Voor het tweejaarlijkse stratenfestival in haar woonplaats werd het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij overgezet in het Fries.

Lise-Marije Meijer woont weliswaar in Groningen, maar is ook afkomstig uit Feanwâlden. Sinds haar achttiende speelt ze piano, bas en synthesizer in een band, waarbij ze ook in harmonieën zingt. Deze band treedt op in de kerk en speelt voornamelijk covers van Engelse bands. Met Janneke werkt ze aan nieuwe songs, waarbij Janneke voor de tekst en Lise-Marije voor de melodie zorgt. De Groningse begeleidt Janneke en zingt de tweede stem mee.

Inlichtingen ontvangen en reserveren kan via info@schierstins.nl of 0511-472937.