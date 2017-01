Cabaret ‘DDID’ Pieter Jouke in Schierstins

FEANWALDEN – De landelijk reeds bekende cabaretier Pieter Jouke treedt op zaterdag 14 januari op in De Schierstins te Feanwâlden. Om 20.00 uur geeft hij een try-out van zijn nieuwste programma Dingen Die Ik Dacht.

Soms denk je een tijdje dingen, die helemaal niet waar blijken te zijn. Of juist wel. Pieter Jouke (1973), die eind jaren ’70 en beginjaren ’80 als zoon van ds. De Bildt in De Westereen woonde, dacht heel veel en zal u vertellen wat er overeind is gebleven van al die gedachten. Dat doet hij met gevoel voor absurditeit, hogere associatiekunde en met liefde voor het gesproken woord.

‘Een eigenzinnige cabaretier met een fijn gevoel voor literair absurdisme’ en ‘geniaal taalgrappig’– aldus de Volkskrant.

Dingen Die Ik Dacht is het vierde soloprogramma van Pieter Jouke. Hij maakt ook deel uit van De Staat van Verwarring (met absurdist Ronald Snijders) en zit hij bij het one-linershow Padoem Patsss (BNN-VARA). Daarnaast schrijft hij teksten voor verschillende cabaretiers en voor vele radio-en TV programma’s. Jouke loopt marathons (is initiatiefnemer van de Humormarathon voor CliniClowns en ambassadeur voor Onderwijs On Stage), schrijft humoristische boeken en is één van de drie breinen achter Burorenkema.nl (samen met Arjen Lubach en Edo Schoonbeek).