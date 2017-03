Bloeiende tuinen op schilderijen Schierstins

FEANWALDEN – De zomer komt je tegemoet als je de schilderijen 'Bloemen in tuinen' van Theo Leijdekkers ziet. Tot en met zondag 7 mei zijn zijn 'bloeiende tuinen' te bezichtigen in De Schierstins in Feanwâlden.

Het werk van Leijdekkers (Borne, 1955) uit Pieterburen bezit een grote vitaliteit. Dat geldt niet alleen voor zijn techniek waarin een zekere snelheid gepaard gaat met een grote trefzekerheid, maar ook voor de onderwerpkeuze. Hij vergroot op weelderige wijze details van bloemen. Zijn olieverfschilderijen worden ook gekenmerkt door een overdaad aan kleuren, die bij de toeschouwer een gevoel van schoonheid en geluk oproepen.

Het licht en de schaduwen op de planten en de bloemen spelen een belangrijke rol in het tot stand brengen van de sfeer in de schilderijen. Leijdekkers: "De werken die ik maak mogen verleiden en behagen. Door middel van kleur en vorm schep ik een sensuele en barokke wereld. Het plezier in het schilderen mag gezien worden."

De tentoonstelling is te zien in het cultureel en historisch centrum aan de Haadstrjitte 1 in Feanwâlden. De Schierstins is meestal dinsdag tot en met zondag open van 13.30 tit 17.00 uur, ook Paasmaandag, Koningsdag en 5 mei.