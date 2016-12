Benefietconcert Marcel Smit, Gerbrich van Dekken en ‘freonen’ in kapel Sibrandahûs

SIBRANDAHÛS - Het jaarlijkse benefietconcert tijdens de altijd uiterst sfeervolle 'Jûn foar de Krystnacht' in de Kloosterkapel van Sibrandahûs wordt vrijdagavond 23 december verzorgd door Marcel Smit en De Hiele Hannel. Ook Gerbrich van Dekken en It Grutte Guod zijn van de partij en zanger Sipke Visser mag zeker niet worden vergeten.

De Friese singer-songwriter Marcel Smit heeft inmiddels een indrukwekkende staat van dienst als solo-artiest. Maar af toe gaat deze troubadour op pad met De Hiele Hannel, de muzikanten Wilt Dijk en Wander van Duin. Deze beide ervaren rotten in de Friese muziekscene speelden al eerder samen in Cotton Green. Wilt is ook bassist van Irish Stew en Wander van Duin is onder meer actief in Dixie Doodle. Als trio brengen zij hun akoestische ‘Fryske Americana’ op gitaar, mandoline, contrabas en banjo.

De liedjes van Marcel Smit zijn veelal verhalende luisterliedjes over zaken uit het dagelijks leven. Van fleurig en cabaretesk tot serieus, maar zonder uitzondering altijd weer zeer herkenbaar. Zijn songs zijn niet meer weg te denken uit de Friese top 100, zoals bijvoorbeeld het lied ‘In part fan dy’, dat ooit hoogste nieuwe binnenkomer was. Dit nummer, dat geldt als een van de mooiste Fryske liefdesliedjes van de laatste 25 jaar, nam hij op als duet met Gerbrich van Dekken. Ook deze zangeres uit Drachten komt naar Sibrandahûs met It Grutte Guod. Dit gezelschap bestaat uit de reeds genoemde multi-instrumentalist Wander van Duin (onder andere gitaar, mondharmonica, dobro) en gitarist Josse Postma.

De zanger Sipke Visser uit De Westereen is ook bekend als de ene helft van het duo Held op Sokken. Dit tweetal, dat zich dit jaar plaatste voor de finale van het festival Liet 2016, heeft inmiddels een ep uitgebracht. Sipke zal op de ‘Jûn foar de Krystnacht’ een aantal Friestalige ‘lieten’ ten gehore brengen.

Zoals ieder jaar gaat de opbrengst van dit speciale benefietoptreden naar de stichting Make-A-Wish, die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte in vervulling laat gaan. De presentatie van ‘de Jûn’ is traditiegetrouw weer in handen van Omrop Fryslân-deejay Willem de Vries.

Aanvang: 20.30 uur. Entree: €10 (Kaarten verkrijgbaar aan de deur; geen voorverkoop en vol=vol).