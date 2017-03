Bands strijden om de 31ste editie van de Kleine Prijs van Fryslân

DE WESTEREEN - Op 10 maart zijn de voorrondes van alweer de 31ste editie van de Kleine Prijs van Fryslân in het Badhûs, De Westereen. Tijdens deze avond zullen vier bands proberen de jury te overtuigen. De winnaar gaat door naar de volgende ronde en wint daarnaast een optreden op Lassie Toverrock-festival. De avond begint om 20.00 uur. De entree is gratis.

De bands die dit jaar mee doen aan de Kleine prijs zijn Fader Hill, Sackback, All Over Again en Zubzero.

Fader Hill

Fader Hill is een rockproject uit Friesland dat staat voor enerverende en melodieuze rock/pop-muziek. De liedjes van Fader Hill laten zich opdienen als een nieuwbakken hoofdgerecht, met een jaren tachtig sausje.

Sackback

Sackback bestaat al sinds 2013, maar zijn nog heerlijke jonkies, en heeft onder andere al opgetreden op het bevrijdingsfestival Leeuwarden en Dokk’em Open Air. De jongens coveren muziek van Black Sabbath, AC/DC, Slayer en Voltbeat en zullen ook eigen werk laten horen van hun onlangs uitgebrachte debuut-cd.

All Over Again

All Over Again bestaat uit vijf jonge gasten met een passie voor muziek. Zo coveren ze muziek van onder andere Neil Young, Nirvana, Herman Brood en Jimi Hendrix. Sinds kort schrijven ze ook eigen nummers en willen een album uitbrengen.

Zubzero

Zubzero brengt metal uit Leeuwarden of zoals Aardschok Magazine het beschrijft, "een combinatie van solide metal en opgefokte hardcore." Zubzero is er dit jaar helemaal klaar voor om flink te beuken, met een veelzijdigere sound dan ooit tevoren.

Jury en presentatie

De jury bestaat uit een aantal bazen: Willem de Vries (presentator Noarderwiin live en alleskunner bij Omrop Fryslân en meer), Johan Koster (tourmanager, podiumproducent en programmeur van onder andere Glemmer, Befrijdingsfestival, Veenhoop Festival, en Dicky Woodstock) en Gerda Buist (programmering Badhûs en Rock Against Trafficking).

De presentatie is in handen van Piter Reitsma, zanger van Pendants. Deze band uit eigen regio heeft in 2016 de Kleine prijs van Fryslân gewonnen.

Aanvang 20.00 uur, entree gratis.