Anneke Douma in Kloosterkapel

SIBRANDAHÛS – Zangeres Anneke Douma brengt zondagmiddag 19 februari met haar combo het programma ‘In Libben fol Muzyk’ in de Kloosterkapel van Sibrandahûs. Het concert geeft een prachtig overzicht van haar nu al bijna zestig (!) jaar omvattende muzikale loopbaan.

De ‘lijster van Lioessens’ bewijst met ‘In Libben Fol Muzyk‘ haar veelzijdigheid als zangeres. Nummers als ‘t Woanskip en de Bonkefeart zijn natuurlijk genoegzaam bekend, maar Anneke Douma weet naast feestelijke stampers ook ingetogen gevoelige liederen vol overgave te brengen.

Het programma In Libben Fol Muzyk is op een bijzondere wijze tot stand gekomen, met dank aan Sjerk Faber, die evenals Anneke ‘hikke en tein’ is in Lioessens. Het was de accordeonist z’n langgekoesterde wens om ooit nog eens met Anneke op het podium te staan. Na een eerste muzikale kennismaking passeerden al snel allerhande liederen uit het rijke oeuvre van Anneke de revue en enige tijd later stond het programma in de steigers. Naast toetsenist Roel van der Veen, sloten ook drummer Hans Sambrink en Anneke’s dochter Agnes Sambrink (achtergrondvocalen) zich bij het combo aan. Dertien nummers uit ‘In Libben Fol Muzyk’ verschenen op de gelijknamige cd.

Het concert van ‘de koningin van het Friese lied’ en haar combo begint om half vier (15.30 uur). Kaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar aan de deur. Er is geen voorverkoop. Voor meer informatie zie www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl