Zomerkampen van It Fryske Gea op Ameland

Ben jij tussen de 11 en 18 jaar, houd je van de natuur en wil je een super leuke vakantie beleven deze zomer? Ga dan mee op zomerkamp met natuurbeschermingsvereniging It Fryske Gea. Zij organiseert in de periode van 21 augustus tot en met 1 september zomerkampen op Ameland. Ook dit jaar is er weer een afwisselend programma met aandacht voor sport, spel en natuurbeleving.

Natuur en sfeer: daar gaat het om tijdens onze zomerkampen. Op Ameland heeft It Fryske Gea een prachtig natuurgebied met duinen, ontelbaar veel vogels en vlinders. Alle ingrediënten zijn hier aanwezig voor een fantastisch, spannend programma met leuke activiteiten: uitwaaien tijdens een excursie, helpen met beheerswerk, ontdekkingstochten, zwemmen in de zee en nog veel meer. Veel activiteiten hebben een link met de natuur. Het zomerkamp is een unieke kans voor jongeren om met leeftijdsgenoten erop uit te gaan, plezier te hebben en samen veel te beleven. Uiteraard eindigt ieder zomerkamp met een spetterende bonte avond.

Slapen in een kampeerboerderij

De week begint op maandag bij Holwerd waar onze enthousiaste en ervaren begeleiders iedereen ontvangen. De kampeerboerderij is voorzien van alle gemakken, dus ook bij slecht weer is het daar goed vertoeven. Deelnemers dienen alleen slaapspullen, eetgerei, geschikte kleding en een fiets mee te nemen.

Informatie

De zomerkampen zijn ingedeeld in twee verschillende leeftijdscategorieën. De eerste week (maandag 21 t/m 25 augustus) is voor jongeren van 11 t/m 13 jaar, de tweede week (van 28 augustus t/m 1 september) is voor jongeren van 14 t/m 17 jaar. De kosten voor het zomerkamp bedragen €200,- per persoon. Opgave voor de zomerkampen kan telefonisch via 0511-53 97 71 of per mail: m.tolsma@itfryskegea.nl. Kijk voor meer informatie over de zomerkampen op www.itfryskegea.nl/Kinderen/zomerkamp.