Zappen tussen muziek en meer tijdens ZAPPOP

DRACHTEN - Tijdens Zappop zap je door diverse ruimtes in De Lawei langs verschillende genres en artiesten op het gebied van popmuziek waaronder ook lokaal talent, comedy, dj’s en meer. Onder andere brass-sensatie Gallowstreet, funky hiphop met soul & jazz van The Cool Quest, de Nederbeat van The Jerry Hormone Ego Trip en garage-elektro-punkpop van 45acidbabies zijn te zien.

Verdeeld over drie zalen zal er een grote verscheidenheid te zien en te horen zijn aan gevestigde popacts en talentvolle nieuwe acts.

Gallowstreet blaast elke zaal omver en heeft dat inmiddels ook wel bewezen op festivals zoals bijvoorbeeld Lowlands en North Sea Jazz. The Cool Quest heeft al een 3FM Serious Talent Award en bekroning tot beste groep bij Radio 6 op zak en komt speciaal voor Zappop even de studio uit waar ze momenteel een nieuwe plaat aan het opnemen zijn.

The Jerry Hormone Ego Trip heeft net zijn debuutalbum uitgebracht en maakte indruk op Noorderslag. Ook 45acidbabies timmert behoorlijk aan de weg en was een van dé ontdekkingen tijdens de afgelopen Popronde.

Daarnaast komt de eerste DJ-cover-act ooit, 2ManyKofferDJs de fijnste plaatjes draaien, is er alternatieve rock van Exitlight Empire, indierock van de bands Karawane en Kinoo en stand-up comedy.

Om het geheel compleet te maken kan men ook nog eens genieten van Haute Friture; heuze frituurkunst. De Bruine Fruitschaal staat paraat om iedereen te voorzien van heerlijke snacks zoals de boloschijf en de carbonarakroket.

Locatie: Schouwburg De Lawei te Drachten

Datum: zaterdag 4 maart 2017

Zaal open: 20.30 uur

Aanvang: 21.00 uur

Ticketprijs: € 15,00 (vvk/deur)

Meer info:

www.lawei.nl en www.iduna.nl