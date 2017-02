Woudagemaal eind februari onder stoom

LEMMER - IJs en weder dienende brengt Wetterskip Fryslân het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer eind februari onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden. Belangstellenden zijn hierbij van dinsdag 28 februari tot en met donderdag 2 maart tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom in het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog in functie is. Een unieke kans om het UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken.

Het Woudagemaal onder stoom. (Ingezonden foto)

Wetterskip Fryslân brengt het ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks twee keer onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden en zo de bedrijfsvoering van het stoomgemaal te kunnen garanderen.

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water

Een bezoek aan het Woudagemaal begint in het naastgelegen bezoekerscentrum, waar jong en oud wordt geïnformeerd over de werking van het stoomgemaal en het waterbeheer in Fryslân. De belevingsexpositie, waarvan een spannende 3D-film deel uitmaakt, vertelt het verhaal van cultuur, watermanagement en techniek. Vrijwilligers van de Stichting ir. D.F. Woudagemaal verzorgen de rondleidingen in het gemaal. Voor buitenlandse gasten zijn er audiotours, in negen talen gratis als app te downloaden.

Woudagemaal 360°

Nieuw in het Woudagemaal is virtuele tour Woudagemaal 360°. De tour geeft bezoekers via een app een unieke kijk op het Woudagemaal. Met een smartphone of -tablet is het magistrale stoomgemaal ook te beleven in virtual reality. De prachtig onderhouden techniek is in werking te zien, zoals het aansteken van de stoomketels, het op stoom zetten en het draaien van de stoommachines. Door speciale animaties wordt het onzichtbare zichtbaar: de binnenkant en werking van een stoomketel, de zuigers in een werkende stoommachine. Maar ook hoe bij regenval het waterpeil in de Friese boezem stijgt en daarmee de noodzaak van het inzetten van het Woudagemaal. De app is vanaf maart gratis beschikbaar in de App Store en Google Play Store.

Droge voeten

Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Bij extreem hoogwater zorgt het nog steeds voor droge voeten in Fryslân. Het gemaal is in 1920 geopend om het overtollig water vanuit Fryslân in de Zuiderzee, later het IJsselmeer, te pompen. In 1966 kreeg het Woudagemaal versterking van het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. In 1998 is het bijzondere monument op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

Meer weten? Kijk op www.woudagemaal.nl.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 10.00 - 17.00 uur zondag 13.00 - 17.00 uur

(juli en aug. ook op maandag 10.00 - 17.00 uur) Onder stoom: 28 februari, 1 en 2 maart 2017 (laatste rondleidingen +/- 16.00 uur)