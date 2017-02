Workshop moderne kalligrafie

DRACHTEN - Donderdag 9 maart van 19.00 – 21.00 uur behandelt Rimy Kootstra in bibliotheek Drachten de basistechnieken van moderne kalligrafie: het Copperplate script. Bij Copperplate horen drills (repeterende oefeningen) zodat men uniforme letters leert schrijven. In deze creatieve workshop oefenen deelnemers het schrijven van sierlijke alfabetten in verschillende lettertypes waarbij aandacht wordt besteed aan de schrijfhouding, het uitoefenen van druk met spitse pennen en het gebruik van verschillende materialen. De toegangsprijs voor de workshop is € 9,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden inclusief:

- Gebruik van alle benodigde materialen

- Werkbladen met oefeningen en inspiratie om mee naar huis te nemen

Kaarten zijn te koop bij de klantenservice of via www.bibliotheekdrachten.nl.