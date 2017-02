Workshop junior architect van de nieuwe bibliotheek

LEEUWARDEN - Hoe ziet de ideale bieb eruit door de ogen van kinderen? Tijdens de workshop ‘architect van de bieb’, op 10 maart in de Blokhuispoort, mogen kinderen erop los fantaseren. Jan David Hanrath, één van de échte architecten, helpt daarbij. De workshop is van 15.00 uur tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk.

Theatergezelschap Het Houten Huis zorgt voor de creatieve leiding. Aan het einde van de middag presenteren de kinderen hun ideeën aan de directeur van de bibliotheek en aan hun familie.

Beproefde methode

De workshop is een initiatief van de bibliotheken Midden-Fryslân, die begin april de inrichtingsplannen afrondt. Er is nog ruimte om mee te denken en zo ontstond het idee om kinderen zelf te laten knutselen, schrijven, fantaseren en dromen over hun ideale bieb. Deze beproefde methode werd eerder toegepast door collega bibliotheek Groninger Forum en leidde tot verrassende inzichten.

Exclusief binnenkijkje

In Leeuwarden worden de deelnemers bovendien lid van de ‘Juniorclub van architecten’. Zij blijven lid van de club, totdat de bibliotheek open gaat. Daar hoort uiteraard een exclusieve sneak preview bij en een plek op de gastenlijst voor de officiële opening in 2018.

Aanmelding

De workshop is gratis toegankelijk en er is plek voor twaalf kinderen tussen acht en twaalf jaar. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. Aanmelden kan via de website www.sbmf.nl of pr@sbmf.nl.