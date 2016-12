Winterfair bij De Spitkeet

Van 14 tot en met 17 december wordt op het terrein van het openluchtmuseum weer de jaarlijkse winterfair gehouden. De openingstijden van het museum zijn op woensdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De toegang is gratis.

Tijdens deze fair zijn er weer veel leuke artikelen en lekkernijen te koop, waaronder veel mooie kerststukjes en zijn er in de huisjes vrijwilligers van De Spitkeet actief.

Er is ook een grote verloting met als hoofdprijs een dagtocht voor twee personen.

In een van de huisjes worden in de avonduren mooie kerstverhalen verteld en de fair wordt op zaterdagmiddag afgesloten met het rad van avontuur. Net als vorige jaren is het park ’s avonds weer prachtig verlicht.

Voor de kinderen zijn er gezellige workshops op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur. Zij kunnen dan een leuk kerststukje maken. De kosten zijn € 3,50 per persoon. Opgave is niet nodig.

Voor volwassenen is er om 19.30 uur op de woensdag en donderdagavond een workshop. Kosten 15 euro per persoon. Opgave voor deze workshop voor volwassenen graag voor 9 december via de mail: info@despitkeet.nl of overdag via tel. 0512-840431.