Wim Anker over het leven als strafpleiter

HEMRIK - Op donderdagavond 2 februari om 20 uur houdt strafrechtadvocaat Wim Anker een lezing in de Witte Kerk van Hemrik: 'Strafpleiter, een wandeling op een evenwichtsbalk'.

Wim Anker. (Ingezonden foto)

Aan de hand van interessante strafzaken uit het verleden en heden komen de principiële uitgangspunten van kantoor Anker en Anker en de ethische grenzen van het beroep aan de orde, met onder andere aandacht voor de zaak Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn en de bijstand aan de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, Robert M. Tenslotte komen ook diverse anekdotes aan de orde. Na de pauze is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Entree € 10,- inclusief consumptie. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.wittekerkhemrik.nl. Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik.