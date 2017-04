Welzijnsteams starten samen ‘inloopuur’ in Bibliotheek Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Met ingang van 3 april nemen medewerkers van KEaRN, Dorpenteam, Jeugdteam en Friese Wouden (Gearwurking Surhuisterveen) wekelijks om de beurt plaats in de bibliotheek van Surhuisterveen.

Medewerkers van genoemde organisaties zijn allemaal werkzaam in Surhuisterveen. Regelmatig komen ze er achter dat het grote publiek hen niet of onvoldoende kent of weet te vinden. Aan de andere kant willen zij graag in contact komen met inwoners van Surhuisterveen. Hoe is het om in Surhuisterveen te wonen, en wat maakt dat u er blijft. Maar ook, ontbreken er zaken? Daarover willen zij graag met u in gesprek.



Dat kan dus vanaf heden elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek. Kom langs met uw vragen of gewoon voor een kop koffie!

Gearwurking Surhuisterveen is er voor iedereen in Surhuisterveen met vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk. Zij zijn er voor kinderen en volwassenen, voor uw straat en voor uw dorp.