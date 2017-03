Vrouwenfeest bij vluchtelingenwerk

DOKKUM - Vluchtelingenwerk Noord Nederland en de werkgroep Vrouwen Intercultureel Dongeradeel organiseren samen een feest op zaterdag 11 maart vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur op de locatie van Vluchtelingenwerk, Energieweg 34 in Dokkum.

Het feest begint om 14.00 uur met een welkomstwoord door Vluchtelingenwerk Noord Nederland en Vrouwen Intercultureel Dongeradeel. Na het officiële gedeelte is er een optreden van de popgroep Gewoan Oars uit Wierum. Daarna treedt de Internationale Volksdansgroep Pajdusko op met een aantal dansen uit verschillende landen, waaronder Armenië en Turkije.

Er kan geproefd worden van heerlijke hapjes uit alle windstreken. Iedereen kan haar favoriete recept maken en meenemen om te laten proeven. Er is ook een kookboekje te koop met niet al te moeilijke gerechten uit verschillende landen (van baklava tot wentelteefjes) samengesteld door de Vrouwengroep van Vluchtelingenwerk.

In de leslokalen zijn verschillende activiteiten te doen. Er is een zangworkshop met Gewoan Oars en een dansworkshop met Pajdusko. Iedereen kan meewerken aan een vredesslinger en meedoen aan de sjoelbakcompetitie waarbij kleine prijsjes zijn te winnen.

De middag wordt afgesloten met dansen op de meegebrachte muziek van de bezoekers.

Alle vrouwen en meiden vanaf twaalf jaar zijn welkom en de toegang is gratis. Dus neem dochters, zussen, vriendinnen en buurvrouwen mee naar het vrouwenfeest.