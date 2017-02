Vrijwilligers NL DOET in De Kruidhof

BUITENPOST - Op zaterdag 11 maart 2017 zetten medewerkers en vrijwilligers de laatste puntjes op de i voor het nieuwe tuinseizoen. Het Oranjefonds organiseert ieder jaar dit evenement waarop mensen de kans krijgen om voor één dag mee te draaien als vrijwilliger op een leuke locatie.

Vanaf maart 2017 gaat er flink wat veranderen bij De Kruidhof. Er komt een nieuw entreegebouw en een nieuw restaurant. Voordat dit gerealiseerd kan worden zal er veel opgeruimd en gesloopt moeten worden. Daarnaast moeten zoals ieder jaar de paden piekfijn in orde zijn, hier en daar moet nog een kwastje verf over hout of hekwerk, vogelhuisjes worden opgehangen en de tafels voor de plantenverkoop moeten er netjes uitzien, enzovoorts. Al die klusjes samen zorgen voor een gastvrije ontvangst van de bezoekers wanneer het seizoen op 1 april weer begint.



Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij De Kruidhof of lijkt het u leuk om eens een dagje mee te draaien dan is zaterdag 11 maart een mooie gelegenheid om kennis te maken met het werk, de medewerkers en met medevrijwilligers.

De vrijwilligerswerkdag begint om 9.00 uur met koffie en thee. Tot 12.00 uur wordt er gewerkt. Na een voedzame maaltijdsoep wordt er in de middag weer gewerkt tot ongeveer 15.30 uur. U kunt ook een halve dag meedraaien.

U kunt zich aanmelden via www.nldoet.nl, of mailen naar info@dekruidhof.nl Meer informatie over de botanische tuin vindt u op www.dekruidhof.nl.

