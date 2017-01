Voorleesdagen van start op CBS De Frissel

FEANWALDEN - Woensdag 25 januari was de start van de Nationale Voorleesdagen.

De voorleesdagen van 2017 vinden plaats van 25 januari tot en met 4 februari en zijn een initiatief van Stichting Lezen. Het doel van deze campagne is het stimuleren van het voorlezen aan kinderen.

In het hele land werden er Voorleesontbijten georganiseerd maar op CBS De Frissel hadden ze een Voorleeslunch. Onder het genot van een broodje knakworst konden de leerlingen genieten van een mooi verhaal.