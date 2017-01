Voorleesdagen niet openbaar

DOKKUM – De ‘Nationale voorleesdagen’ van deze en volgende week in diverse plaatsen in Noordoost Fryslân zijn niet openbaar toegankelijk. Die indruk werd wel gewekt in een bericht in Actief van 17 januari.

Voorlezen aan peuters en kleuters is belangrijk, omdat het hun taalvermogen en fantasie stimuleert. De peuters en kleuters duiken dit jaar in het leven van Boy; een kleine jongen die met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje woont.

In het prentenboek 'De kleine Walvis' van Benji Davies, vindt de jongen na een stormachtige nacht een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap.



Tweeduizend kinderen

Bijna tweeduzied kinderen in Noord Fryslân luisteren de komende tijd naar het bijzondere verhaal en zingen en bewegen daarbij. Voor kinderen die het verhaal thuis nog eens willen beleven, komt het prentenboek uit in een mini-editie met gratis app voor € 4,95. Kijk voor voorleestips, de prentenboeken-top 10, de Walvis-kleurplaat en veel meer op www.ontdekdebieb.nl.