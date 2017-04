Voorjaarsexpositie Aquarellen

ROTTEVALLE - In Galerie-Atelier Klaske Kalsbeek-Vlasma in Rottevalle wordt van 7 tot en met 30 april de jaarlijkse 'Voorjaarsexpositie Aquarellen' gehouden.

'Eernewoude'. Ingezonden foto

De openingstijden zijn als volgt: vrijdags van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdags van 13.00 tot 18.00 uur en zondags van 13.00 tot 18.00 uur. Paasmaandag is de expositie geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Klaske Kalsbeek Vlasma toont aquarellen, bloemen, stillevens en landschappen. Haar grote bewondering en liefde voor bloemen en de natuur wil zij in haar aquarellen tot uitdrukking brengen. Geraakt door de kleurenpracht van bloemen, en de schoonheid van het Friese landschap met zijn wisselende jaargetijden, bouwt zij al schilderend de compositie op van bloemen, een stilleven, of het landschap.

Verschillende keren viel zij in de prijzen bij exposities in Friesland en ze won een eerste prijs op de 'Art Expo' in Amsterdam.

Iedereen is van harte welkom in Galerie-Atelier van Klaske, waar onder andere haar nieuwste aquarellen worden tentoongesteld.