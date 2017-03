Voorjaarseditie Brocante landelijke markt Drachten

DRACHTEN – Voor velen staat het weekend van 19 - 20 november vorig jaar nog fris in het geheugen. De brocante landelijke markt georganiseerd in de evenementenhal van het Fries Congrescentrum in Drachten was een groot succes. De markt werd massaal bezocht door bezoekers uit binnen- en buitenland. Er werden zelfs meubels verscheept naar Japan want ook daar is het 'brocantevirus' toegeslagen.

De vorige brocante markt was een groot succes. (Ingezonden foto)

Joke Bosma-Spinder kijkt samen met de standhouders trots en met voldoening terug op een geweldig evenement en organiseert daarom dit jaar weer de voorjaarseditie op 8 - 9 april en een najaarseditie op 18 -19 november in de evenementenhal. "Met de lente en Pasen als thema in zicht pakken ook nu de standhouders met de voorjaarseditie weer flink uit. Zij gaan in een paar uur vol passie en enthousiasme weer stands en kramen omtoveren tot prachtige winkeltjes. Laat je inspireren door de interieurtrends: van sober, stoer, industrieel, tot landelijk of chique. Een hapje en een drankje valt wel in de smaak na flink wat uurtjes 'struunen'. Dit jaar komt er daarom een ruim horecaplein aangevuld met een aantal foodstands. Voor de rolstoel- en scootmobiel gebruikers is deze markt ook goed toegankelijk en honden zijn mits aangelijnd toegestaan. Ontmoeten, beleven, proeven en genieten zijn onze kernwoorden. We hopen er met elkaar weer een fantastisch evenement van te maken. We heten iedereen van harte welkom op zaterdag en zondag 8 - 9 april van 10.00 tot 17.00 uur."

Entree € 4,50 (kinderen tot en met twaalf jaar gratis). Parkeren gratis.

Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3 9205 BZ Drachten.

www.brocantelandelijkemarktdrachten.nl