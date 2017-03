Voorjaarsconcert Kunstkring in Buitenpost

HURDEGARYP - Kunstkring Hurdegaryp organiseert een concert in Buitenpost, ten huize van de familie G. De Beer, de West 3, 9285 WB Buitenpost. Het duo Elise Besemer (viool) en Laurens De Man ( piano) speelt muziek van F. Schubert, C. Franck, L. Van Beethoven en J.S. Bach. Aanvang: 20.00 uur, entree: 15 euro, inclusief een glaasje in de pauze. Reserveren kan tot 16 maart via het reserveringsformulier op de website of het mailadres: reserveren@kunstkringhardegarijp.nl (onder vermelding van naam en het aantal kaarten). Telefoon 06-531 592 86.