Vier de voorjaarsvakantie in het Fries Museum

LEEUWARDEN - Het is weer voorjaarsvakantie en dat betekent dat er van alles te beleven is in het Fries Museum. Van 21 tot en met 25 februari kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar meedoen aan vier verschillende gratis kinderworkshops. Ze kunnen net als de wereldberoemde modeontwerpers Victor & Rolf een klomp beschilderen, een gebroken schilderij restaureren, aan een geometrisch kunstwerk werken of een eigen robotje maken. Op naar het Fries Museum dus!

kinderen in de tentoonstelling Rijk van Rotzooi. Foto door Ruben van Vliet.

Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert het Fries Museum verschillende gratis activiteiten voor kinderen. Tijdens de bibberbotjes-workshop gaan kinderen eerst op ontdekkingstocht door het laboratorium van Watse Gerritsma in de familietentoonstelling Rijk van Rotzooi. Hij wist als geen ander hoe afval op een slimme manier hergebruikt kan worden. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met gerecyclede materialen door een eigen bibberbotje te maken.

De wereldberoemde modeontwerpers Victor & Rolf zijn geïnspireerd geraakt door de oer-Hollandse klomp. In het museum bekijken de kinderen hun ontwerpen en beschilderen daarna zelf een klomp tijdens de workshop Coole Klompen. Kinderen die nieuwsgierig zijn hoe schilderijen in een museum zo mooi blijven, kunnen meedoen aan de workshop Raadselachtige Restauraties. Tijdens deze activiteit leren ze hoe een schilderij gerestaureerd wordt en wat daarbij belangrijk is. De workshop Digitale Kunstwerken staat in het teken van geometrische vormen. In de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân gaan kinderen op zoek naar kunst waar deze vormen in terugkomen. Daarna is het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken en een digitaal geometrisch kunstwerk op de iPad te maken.

data: 21 t/m 25 februari

tijden: 12.00, 13.15, 14.30 en 15.30 uur

prijs: gratis i.v.m. Help Pake en Beppe de vakantie door (museumentree voor kinderen gratis op 21 t/m 25 februari)

opgave: op de dag zelf (vol is vol, dus kom op tijd)

Kijk voor meer informatie over de kinderworkshops en een uitgebreid overzicht van de tentoonstellingen en activiteiten op www.friesmuseum.nl.