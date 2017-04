Cadeau-Festival Surhuisterveen krijgt vervolg

Uniek prijzenfestijn op herhaling na succes van vorig jaar

SURHUISTERVEEN – Het Cadeau-Festival Surhuisterveen gaat op herhaling. Vorig jaar werd het prijzenfestijn voor het eerst georganiseerd. Aanleiding was toen de herinrichting van de Gedempte Vaart in Surhuisterveen. "Dat was een daverend succes’’, stelt voorzitter Ale Procee van H&I Surhuisterveen.

"Prijswinnaars en deelnemers waren enthousiast en dat was reden te meer om het Cadeau-Festival een vervolg te geven.’’ Het concept van actie is uniek. Twee maanden lang worden elke dag prijzen weggegeven aan het winkelend publiek in Surhuisterveen. Iedereen die iets koopt bij een deelnemende Feanster onderneming kan tijdens het afrekenen via de winkelier gebeld worden door de notaris. Degene die aan de balie staat wanneer de notaris belt, wint een prijs. De gelukkige winnaar ontvangt een prijs of een cadeaubon van een andere winkelier in Surhuisterveen.



Het Cadeau-Festival Surhuisterveen werd vorig jaar afgesloten met een spectaculair slotfestijn tijdens de Pieter Weening Classic. Ook dat concept wordt dit jaar herhaald. Het Cadeau-Festival start in juni en loopt door tot eind juli. ,"Notaris Mook als weer voor de notariële ondersteuning zorgen’’, vertelt Procee enthousiast. De deelnemende Feanster winkeliers en ondernemingen waren vorig jaar volop lof voor de actie. "Deze keer hebben zich al weer heel wat bedrijven gemeld om mee te doen. Prachtig’’, vertelt Procee.