Tuorke en Jurre in Surhuisterveen

SURHUSTERVEEN - De weergoden spelen zo langzamerhand een spelletje met de echte schaatsliefhebbers. Een paar dagen vorst worden afgewisseld met een paar dagen dooi. Wat de winter betreft is het eigenlijk net niks. Daar hebben Tuorke en Jurre geen boodschap aan. In het weekend van 17 en februari zijn ze in het centrum van Surhuisterveen te bewonderen.

Trainen en nog eens trainen. Tuorke en Jurre zijn al op de Weissensee geweest. Deze keer hebben ze de monstertocht nog niet meegedaan, maar voor een volgend jaar zijn ze het zeker van plan. Maar dan moet er natuurlijk eerst keihard getraind worden. En daar is het tweetal druk mee bezig. De hele winter zijn ze al bezig en dat is ook duidelijk te zien. De Elfstedentocht is natuurlijk het ultieme doel, maar daar zijn ze nog niet helemaal klaar voor.

Maar net als voor iedereen is het de vraag “komt ie wel of komt ie niet”. Ze nemen wat gas terug en zijn in het centrum van Surhuisterveen (op 17 en 18 februari). Er is dit weekend (zaterdag vanaf half twee) een mogelijkheid om met het tweetal aan een fotosessie mee te doen. Geheel in wintersport sferen zal ook de deejay zijn beste beentje voorzetten met een lekkere après-skimiddag. Ondertussen delen Tuorke en Jurre een gratis bordje snert uit aan het winkelende publiek uit.