Trainingsdag kinder- en jeugdleiders

BUITENPOST - Zaterdag 1 april organiseert Royal Mission in het Lichtbaken aan de Marconistraat 5 in Buitenpost een trainingsdag voor kinder-, tiener-, en jeugdleiders in Buitenpost.

Deze praktische dag is door het team van Royal Mission voorbereid om je te helpen in het werk dat gebeurt in de kerk. Royal Mission gelooft dat de nieuwe generatie bijdraagt aan de herleving van de kerk. Het is een dag vol handvatten, inspiratie en training.

De start is om 10.00 uur en om 15.00 uur is het afgelopen.

Op website www.royalmission.nl kun je je opgeven en staat meer informatie. Opgave is noodzakelijk. De dag is gratis omdat iedereen de kans moet krijgen dit mee te maken. Deelnemers krijgen een hand-out, koffie en thee en tussen de middag een lunch. Tijdens de dag is er een collecte.