Toneelclub Trochsetters opnieuw op de planken met 'echte dijenkletser'

SURHUISTERVEEN - Al sinds september zijn De Trochsetters onder leiding van Wieke Veenstra druk bezig met het repeteren van de klucht De erfenis fan mouike Bella. Het stuk is geschreven door Henk Roede uit het naburige Grootegast.

Het stuk gaat over Bella ­ de tante van Berend en Albert ­ die is overleden. Berend en Albert hebben hier niet zo erg om gerouwd, want een band met de tante hadden ze niet. Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij met haar overlijden, want ze hebben nu immers een erfenis!

En de erfenis bestaat uit een ietwat verpauperde beautysalon. Berend is ervan overtuigd dat de beautysalon met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen is. Maar is dit allemaal wel zo'n goed plan? Immers tot de verkoop moet de beautysalon natuurlijk wel

gewoon doordraaien en dan is er wel personeel nodig. En dat is niet het enige probleem waar de beide heren mee te kampen hebben, want zo'n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu ook weer niet. Trouwens, zijn de beide heren wel de enige erfgenamen? Hoe dit allemaal afloopt is te zien tijdens de uitvoeringen op 4, 11 of 18 februari 2017 in de zaal van brasserie Kolkzicht in Surhuisterveen.

De Trochsetters hebben al jaren veel succes in Surhuisterveen. "Deze voorstelling gaat een echte dijenkletser worden", belooft het bestuur van De Trochsetters uur. De kaarten zijn vanaf half januari te verkrijgen in de voorverkoop bij Primera It Hoekje aan De Kolk en Lectuurshop Schippers op het Torenplein.

Op zaterdagmiddag 4 februari is er een speciale uitvoering voor alle 50+ers van Achtkarspelen. Deze uitvoering begint om 14.00 uur. Kaarten voor deze uitvoering zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal.