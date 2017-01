Toanielferiening 'Pro Rege' út Holwert

HYUM - In jûn hearlik laitsje? Kom dan nei de te gekke klucht ‘Ik wol gjin oare mem’ dy’t Toanielferiening ‘Pro Rege’ út Holwert foar jim spilet op freed 10 febrewaris 2017 om 20.00 oere yn de Kampioen yn Hyum.

Foar it tredde jier wurd dizze jûn organisearre troch Pro Rege en it belooft krekt as foargeande jierren in geselliche jûn te wurden mei in protte wille.

Wat dochst?, asto de kans krigest in fersekeringskantoar oer te nimmen mar de minsken wer’t de saak fan is binne konservatyf en do moast eins troud wêze? Do wennest allinnich mei dyn dochter…..dan mar op internet sykje nei in frou?

Wat tinkst?, as dyn heit in oare frou yn ‘e hûs hellet? Bist bliid foar him as tinkst: “ik wol gjin oare mem”?

Wat sykest?, as frou, gewoan in leuke man, as sit der miskien mear efter?

Nim dêr by in net alle te tûke sekretaresse mei in pittige dochter, in klussende freon en in konservatyf echtpear.

Husselje dit alles troch elkoar en je krije in jûn dy’t soarget foar in protte wille, bryke situaasjes en miskien wol echte leafde….?

Op alle fragen krije je in antwurd yn de klucht “Ik wol gjin oare mem” fan

Astrid Baijs en Jan Tol en oerset troch Gurbe Dijkstra,

Fansels is der wer in ferlotting mei moaie prizen.

Kaartferkeap:

Foarferkeap: € 10,-

Oan ‘e seal: € 12,-

Foarferkeapkaarten binne te reservearjen op toneelholwerd@hotmail.com

Of telefonysk by:

Johanna van der Meij 06-10417860