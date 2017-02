Tijd voor Talent’ start woensdag in Buitenpost

BUITENPOST - ‘Tijd voor Talent’ ontwikkelt kunst- en cultuur-projecten voor mensen van boven de vijfenzestig in de gemeenten Smallingerland en Achtkarstpelen. Om er achter te komen wat de wensen van de doelgroep zijn, komt de speciale Tijd voor Talent-bus langs in de dorpen. Deze bustour gaat op 1 maart van start in Buitenpost.

Iedereen van 65 jaar en ouder uit Buitenpost en omgeving is van harte welkom in de Kruiskerk om, van 10.00 tot 12.00 uur, live-optredens te zien en met de organisatie in gesprek te gaan.

De bustour

De komende tijd zult u de bus in verschillende plaatsen in Smallingerland en Achtkarspelen aantreffen. Op www.tijdvoortalent.frl worden de definitieve plaatsen en data bekend gemaakt.

Het doel van Tijd voor Talent is de actieve cultuurdeelname door 65-plussers in Fryslân te stimuleren. Wie weet ontdekken zij een nieuw talent of pakken zij de draad weer op waar ze hem jaren geleden hebben laten liggen. Het project richt zich specifiek op vitale en kwetsbare 65-plussers die zelfstandig thuis wonen.



Interactieve kunst- en cultuur -projecten van jonge kunstenaars worden naar de dorpen in Fryslân gebracht. De kunstenaars gaan op ontdekkingsreis door te luisteren naar de behoeftes en ontwikkelen van daaruit projecten.