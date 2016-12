Tienerdienst

SURHUISTERVEEN - Op zondag 8 januari 2017 om 9.30 uur wordt in De Lantearne, Jan Binneslaan 49 in Surhuisterveen, een bijzondere tienerdienst gehouden met als thema ‘Een schone lei’, waarin ex-verslaafde Klaas Snijder zijn verhaal zal vertellen. Hij vertelt erover hoe hij vrij is gekomen van de alcohol, maar ook van vele andere dingen die hem 'een volle lei' bezorgden. Hoe dat is gegaan hoor je op deze zondagmorgen.