Tien jaar Fries fluitkwartet 'Four Flutes'

The Four Flutes. (Ingezonden foto)

BURGUM - Het Friese fluitkwartet bestaande uit Simone Kampherbeek (Drachten), Marlies de Jager (Drachten), Leontien van Nesselrooij (Heerenveen), Janine Siebesma (Leeuwarden) is in 2007 opgericht. Zij bespelen met elkaar vier dwarsfluiten, een altfluit en een basfluit.

Hun repertoire is veelzijdig, van klassiek tot filmmuziek en alles wat daartussen zit. In april 2016 wonnen zij de eerste prijs bij het 'Benelux Fluitconcours voor Ensembles' in Ittervoort.

Zondag 12 maart vieren zij hun tienjarig bestaan met een jubileumconcert in de Kruiskerk in Burgum. Het concert begint om 15.00 uur, entree € 5,-. Meer informatie: www.fourflutes.nl.