Tango/Mania in De Lawei

DRACHTEN - Het Internationaal Danstheater en Tango Extremo presenteren de nieuwe voorstelling Tango/Mania. In deze double bill beweegt het Internationaal Danstheater, begeleid door Tango Extremo, van de Argentijnse tango naar muziek en dans uit het Zwarte Zeegebied.

Tango/Mania. (Foto: Robert Benschop)

Zes toonaangevende dansers van het gezelschap, waaronder Michael Sastrowitomo (winnaar 2016 Aanmoedigingsprijs Dansersfonds ’79 en winnaar Danspublieksprijs 2015), brengen unieke choreografieën van Neel Verdoorn en de Roemeense Corneliu Ganea tot leven. Vanaf 24 februari tot en met 31 mei 2017 is Tango/Mania te zien in theaters door heel Nederland.



Met haar fascinatie voor de muziek van Osvaldo Pugliese neemt Neel Verdoorn de Argentijnse dans als uitgangspunt voor een voorstelling waarin ze speelt met stijlkenmerken van de tango binnen de moderne dans. De muziek is doordrenkt van emotie, zindering, melancholie, aantrekken en afstoten. Het is een emotioneel labyrint. Verward raken en verdwalen, tot je uiteindelijk ergens terechtkomt...

De choreografie van Corneliu Ganea is geïnspireerd op traditionele dans, muziek en rituelen uit de Roemeense cultuur. Hij mengt elementen van eigentijdse dans en muziek in deze unieke dansvoorstelling. In essentie belichaamt de show elementen van de Roemeense cultuur zoals creativiteit, eenvoud en moed.

Tango/Mania wordt live begeleid door het ensemble Tango Extremo. Tango Extremo heeft zich de afgelopen dertien jaar gespecialiseerd in de muziek uit het Argentijnse Río de la Plata gebied en creeërt diverse cross-overs vanuit het tango nuevo idioom. Het ensemble heeft een niet meer weg te denken plaats in het Nederlandse muzieklandschap weten te veroveren.

Zowel het Internationaal Danstheater als Tango Extremo staan al jaar en dag bekend om hun gedurfde en unieke projecten. Het is dan ook niet totaal onverwacht dat deze gezelschappen de handen ineen hebben geslagen en samen dit bijzondere project hebben neergezet.