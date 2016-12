Spelinstuif in Buitenpost



BUITENPOST - Net zoals voorgaande jaren organiseert de diaconie van de PKN-kerk in Buitenpost een spelinstuif. In de kerstvakantie lekker een middag springen, klimmen en klauteren.

Dit jaar is het op donderdag 29 december van 11.00 tot 15.00 uur in de Houtmoune in Buitenpost. Het is leuk voor kinderen tot ongeveer elf jaar. De entree bedraagt vijf euro.. De ouders/begeleiders mogen gratis naar binnen, maar dienen wel aanwezig te blijven. In de zaal is extra toezicht door de organisatie. Koffie, thee, snoep en broodjes zijn te koop.

Het geld dat overblijft wordt geschonken aan het project van IJM. Dit is een project waar samen met de andere kerken in Buitenpost het komende jaar actie voor wordt gevoerd.