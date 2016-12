Sinterklaas in Gerkesklooster-Stroobos

GERKESKLOOSTER/STROOBOS - Vrijdagmorgen stonden de kinderen van Gerkesklooster-Stroobos vol verwachting voor de basisschool te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. Hun geduld werd echter lang op de proef gesteld, want zou de goede Sint nog wel komen?

Inmiddels was er een zuster van Nij Smellinghe aangekomen met de mededeling dat de Sint ziek was. Met behulp van een infuus met pepernoten werd geprobeerd om hem weer op te knappen. Na een poosje wachten kwamen Sint en zijn Pieten toch nog op tijd op school. Met loeiende sirene werd hij met een medilance naar school gebracht. Ondanks dat hij nog wat wankel op z'n benen stond, werd hij hartelijk welkom geheten door de kinderen en een muziekgroepje, die bestond uit kinderen van de basisschool. Vervolgens bezocht hij de jongste kinderen van de peuterspeelzaal en daarna de onderbouw van de lagere school.

Gelukkig waren de pakjes voor de kinderen al eerder op school afgeleverd en hadden de Pieten deze opgeborgen in de schatkamer. Het bezoek had de Sint schijnbaar goed gedaan, want hij is zonder verdere ziekteverschijnselen weer vertrokken.