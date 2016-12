Sinterklaas en de verdwenen Piet

BUITENPOST - Sinterklaas verscheen dit jaar op een wel ongebruikelijke manier op het schoolplein van ‘CBS De Lichtbron’ in Buitenpost. De leerlingen zagen maandag 5 december dat Sinterklaas lopend op school aan kwam zonder Piet. De Piet had geholpen bij ‘bakkerij Gouma’ en was ten val gekomen in de taart. Gelukkig kwam meester Romke de taart brengen en opeens kwam Piet tevoorschijn vanuit de taart. Hierdoor kon het jaarlijkse Sinterklaasfeest toch doorgaan.