Reptielen knuffelen bij Kinderboerderij De Naturij

DRACHTEN - Altijd al een reptiel van dichtbij willen zien? Dan is woensdag 22 februari je kans! Want dan komen Daan en Johnathan van reptielenwinkel Repticura naar De Naturij.

In het 'Vivarium' - dat is het reptielenhuis van De Naturij - kun je dan kennis maken met een echte rattenslang, python, boa constrictor, baardagaam, vogelspin, schorpioen, grote flappentakken en nog veel meer spannende dieren. Een aantal dieren mag je zelf vasthouden en je mag zoveel stoere foto's maken als je wilt.

In het restaurant is een speciale knutselhoek ingericht met als thema reptielen. Je vindt hier allerlei bouwplaten en kleurplaten waarmee je je eigen reptiel of reptielenmasker kunt maken.

Vergeet niet je knutselwerkje mee te nemen naar het Vivarium! Want dan mag je op de foto met een échte reuzenslang om je nek. Tenminste als je durft!

Het event duurt van 13.00 tot 16.00 uur.

Buiten de normale entree zijn er geen kosten aan verbonden. Gratis voor gezinspashouders.