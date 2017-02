Repaircafé in Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - Komende zaterdag 25 februari is er weer een repaircafé in Beetsterzwaag. Iedereen die kapotte spullen heeft kan dan hulp krijgen bij de reparatie ervan. Van huishoudelijke apparaten tot kinderspeelgoed, een zoom uit de broek of botte messen, scharen of tuingereedschap.

Iedereen is van harte welkom op Vlaslaan 11 (in het dienstencentrum tegenover de gereformeerde kerk). De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur.