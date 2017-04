Reis- en theaterproject Sporen van Vrijheid

‘Wat is vrijheid voor jou persoonlijk?’

‘Wat weerhoudt je om vanuit vrijheid te denken en handelen?’

‘Als je aan vrijheid denkt, welke droom wil je in je werk en leven neerzetten?’

Deze vragen staan centraal in het reis- en theaterproject Sporen van Vrijheid. Met zijn Belgische trekpaard Elvi is theatermaker Tjerk Ridder onderweg gegaan door verschillende landschappen en langs bijzondere plekken van vrijheid en onvrijheid. Met als doel zichzelf en andere mensen op zoek te laten gaan naar de persoonlijke betekenis van vrijheid en aan te zetten om dit verder te verwezenlijken. Uit de ontmoetingen en ervaringen van onderweg is de multimediale voorstelling ontstaan.

De ontmoetingen die Tjerk onderweg had werden voor een gedeelte gefilmd en deze filmbeelden vormen onderdeel van de voorstelling. De gesprekken geven inkijkjes – en beweegredenen van uiteenlopende mensen. Ze vertellen over hun ideeën en ervaringen. Songs en muziek zijn een belangrijk onderdeel. Samen met musicus Jochem Braat zoekt Tjerk Ridder de verbinding tussen singer-songwriter, pop en wereldmuziek en geeft live ondersteuning aan de filmbeelden.

Het thema vrijheid is een groot universeel begrip en op dit moment zeer actueel, gezien aanslagen, de vluchtenlingencrisis en de huidige politieke situatie binnen en buiten Europa. Uiteraard komen deze aspecten aan bod maar voornamelijk focust Tjerk zich tijdens Sporen van Vrijheid op de persoonlijke kant van het begrip en gaat in interactie met het publiek.

Tjerk beoogt om met de multimediale voorstelling Sporen van Vrijheid het publiek tijd en ruimte te geven om concreet na te denken over hun leven en de samenleving. De voorstelling is op zondag 23 april in het Yarden Crematorium en Uitvaartcentrum Goutum.

Aanvang: 15.00 uur, de voorstelling wordt aangeboden door Yarden. www.tjerkridder.com